Проценко назвал самую большую для себя сложность при борьба с пандемией

Во время борьбы с распространением коронавируса самым сложным стало не видеться с родителями. Такую трудность для себя выделил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Главврач рассказал, что его родители еще не прошли все этапы вакцинации от коронавируса. Из-за этого Проценко продолжает не видеться с близкими.

«Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остается самым сложным», — сказал главный врач во время премьеры документального фильма RT «Сестры», посвященного борьбе с пандемией коронавируса.

Он добавил, что команда больницы помогла избежать трудностей в работе. Своих коллег в Коммунарке Проценко назвал командой мечты.

Ранее Проценко предупредил, что после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В противном случае можно заболеть ковидом. Медик пояснил, что после первой прививки иммунитет сразу же не образуется, а для выработки антител необходимо определенное время. Также главврач призвал принимать антибиотики только по назначению врача.