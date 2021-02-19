Проценко назвал последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от ковида

Если не носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) и пренебрегать соблюдением социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от коронавируса, то можно подхватить ковид. Об этом рассказал главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период — от первой инъекции до второй — он является наиболее сложным», — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде. По его словам, отказ от использования СИЗ, и несоблюдение социальной дистанции в этот период приводят к инфицированию.

Проценко также сообщил, что сам он уже привит от коронавируса.

После первой дозы вакцины зафиксированы заболевания ковидом, подтвердил Проценко. По его словам, в таких случаях и течение болезни такое же, как и у не прошедших вакцинацию пациентов.

«У меня в декабре уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических, и я на Новый год сделал себе такой подарок — 31 декабря я сделал прививку» — рассказал главврач больницы в Коммунарке.

Говоря о приеме антибиотиков, Проценко призвал использовать их при коронавирусе только по назначению врача.

В Москве прививки от коронавируса сделали сотрудники 12 посольств. Их вакцинировали препаратом «Спутник V». Прививки сделали дипломаты Афганистана, Аргентины, Белоруссии, Чили, Индии, Италии и Киргизии. Привились их коллеги из Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии и Испании. Вакцинироваться также хотят в дипмиссиях Кубы и Эфиопии.