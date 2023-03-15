Общество 15 марта 2023, 11:47 Процедуру получения ВНЖ в России упростили для иностранных IT-специалистов Процедуру получения ВНЖ и трудоустройства упростили в РФ для иностранных IT-специалистов РИА «Новости»

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Иностранные разработчики смогут получать вид на жительство в России и заключать трудовой договор с организациями в упрощенной форме. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Иностранные специалисты в сфере IT получат возможность без патента или оформления разрешения на работу заключать гражданско-правовой договор или трудовой договор на выполнение работ с аккредитованными российскими организациями.

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Также они смогут подать заявку на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке. Для этого специалисту и членам его семьи необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальное подразделение по вопросам миграции. Срок рассмотрения заявки составит три месяца.

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Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что молодым специалистам необходимо постараться вывести критически важные разработки на новый уровень, чтобы обеспечить технологический суверенитет государства.