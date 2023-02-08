Наука 08 февраля 2023, 16:19 Путин призвал молодых ученых обеспечить технологический суверенитет страны Путин: России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии rawpixel

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Президент России Владимир Путин обратился к молодым ученым и призвал вывести на новый уровень критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства в честь Дня науки в России наградил молодых ученых, отличившихся в сфере науки и инноваций в 2022 году.

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По его словам, России необходимо в кратчайшие сроки реализовать проекты в IT-индустрии, в сфере промышленности, транспорта, разработки лекарств и новых материалов и других важных направлениях.

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«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», — заявил он.

Ранее правительство РФ заявило о расширении программы поддержки молодых ученых. Теперь не только специалисты подведомственных Министерству образования и науки получат жилищные сертификаты, но и сотрудники всех педагогических, медицинских, культурных и других вузов и НИИ.