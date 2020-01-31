Противоречия в проекте нового КоАП нашли в Госдуме

«Это только предварительный текст, но уже сейчас есть информация о том, что работа ведется в недопустимом формате. На мой взгляд, в тексте есть противоречия, конкуренция нормам, есть нестыковки. Документ в таком виде вносить в Государственную думу совершенно неправильно. Спешка здесь недопустима», — отметил Лысаков.

Зампред уточнил, что по новым требованиям даже законопослушный гражданин легко станет «нарушителем из-за необоснованных и ничем не мотивированных скоростных ограничений, большого количества камер на дорогах».

«Такой подход будет расценен автомобилистами как коммерческий. Это уже вызвало серьезный резонанс в обществе», — резюмировал депутат.

Ранее Минюст призвал в шесть раз увеличить штрафы для водителей.