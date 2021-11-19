Визажистам приготовиться: Инстасамке сделали предложение

Российская рэп-исполнительница и блогер Инстасамка выходит замуж — предложение сделал ее молодой человек Олег Еропкин. Он вручил Дарье Зотеевой (настоящее имя блогера) кольцо у Эйфелевой башни в Париже. Фото с места событий жених выложил в своем Instagram-аккаунте.

Помолвочное кольцо выглядит элегантно и сдержанно, что достаточно необычно для пары, привыкшей эпатировать публику.

Источник фото: Instagram

Молодые люди давно «хайпятся» на своих отношениях. Например, они выложили в Сеть их общее видео с интимным контентом, хотя сначала пара утверждала, что запись слили злоумышленники.

Блогерша Инстасамка известна многочисленными скандалами. Она хамила курьерам, выгоняла опоздавших на работу визажистов и выбрасывала их вещи за дверь. Подписчики девушки, некогда восхищавшиеся ее эпатажностью, взбунтовались. Они добились того, чтобы голос Инстасамки вырезали из детского мультика.