Общество 28 февраля 2023, 10:41 Против актера Алека Болдуина подали новый иск Fox News: новый иск подали против актера Болдуина из-за стрельбы на съемках YouTube

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Против американского актера Алека Болдуина подали новый иск из-за стрельбы на съемках картины «Ржавчина». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иск к Болдуину выдвинули бывший члены съемочной команды Риз Прайс, Доран Кертис и Росс Аддиего. Они утверждают, что после выстрела получили контузии.

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«Истцам после происшествия не предложили помощь в сфере услуг психического или эмоционального здоровья либо диагностики. Чтобы справиться с травмами, они самостоятельно обратились за поддержкой из-за симптомов депрессии, беспокойства и бессонницы», — привел телеканал выдержку из фабулы иска.

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Также истцы утверждают, что из-за стрельбы они пострадали от «вибрационного шока» и временно потеряли слух. Болдуина обвинили в халатности и пренебрежении техникой безопасности.

Происшествие на съемках фильма «Ржавина» случилось в октябре 2021 года. В процессе сцены Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось боевым, пуля смертельно ранила женщину-оператора Галину Хатчинс, которая скончалась.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Болдуину продолжить сниматься в фильме «Ржавчина».