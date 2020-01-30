Простые кроссовки удивили пользователей оптической иллюзией

Картинкой в своем Twitter поделился пользователь Gino. Он выложил фотографию и подписал ее: «Твиттер, они белые или черные? Потому что я вижу только белые?».

Мнения разделились. Одни говорят, что кроссовки черные, другие же настаивают, что на самом деле они белого цвета, но сфотографированы в комнате без освещения. Поэтому и получается такая оптическая иллюзия.

Пользователь социальной Сети под ником badkindofmutual удивился и сообщил, что видит там только черные кроссовки и не понимает, как можно разглядеть белые. Тем, кто увидел на фото кроссовки черного цвета, посоветовали добавить яркости изображению в фоторедакторе и убедиться, что на самом деле цвет обуви другой.

На днях «360» писал о еще одной иллюзии, которая внесла смуту в Интернет. Пользователи не могли определить в какую сторону вращается кот.