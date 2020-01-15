Новая оптическая иллюзия рассорила пользователей. Куда вращается кот?

Видео с кошкой вызвало новые споры в соцсетях. Пользователи не могут решить, в какую сторону она вращается.

Видео опубликовал в Twitter пользователь с ником Вова Чернов. Он попросил своих подписчиков помочь с ответом на вопрос, в какую сторону вращается кот.

Оказалось, что это оптическая иллюзия и все воспринимают вращение по-разному. Ситуация осложнилась еще и потому, что некоторые сначала видели, как кот движется налево, а при повторном просмотре направление менялось на обратное.

Пользователи пытаются разгадать секрет. Оказалось, что в видео есть своего рода «магические секунды».

«Вообще, это иллюзия, с помощью которой внезапно определяется ведущее полушарие мозга (против часовой — правое, по часовой — левое). Однако при мысленном усилии/если долго вглядываться, фигура может начать вращаться в другую сторону, это нормально», — отметила @luizhekysaken.

Судя по комментариям, из-за видео рассорились целые семьи.