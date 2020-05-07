Просто выбросить в ведро недостаточно. Куда деть использованную медицинскую маску?

В Москве и Подмосковье с 12 мая вводят масочный режим. В общественных местах и транспорте придется надевать не только маски, но и перчатки. «360» напомнил, как утилизировать такие отходы.

В Роспотребнадзоре еще в марте говорили о том, что все использованные маски стоит собрать в отдельный герметично закрытый пакет, а только потом выбрасывать. Пресс-служба надзорного органа уточнила, что надевать повторно такие средства индивидуальной защиты нельзя.

«Просто выбросить их в мусорное ведро недостаточно. <…> В домашних условиях использованные медицинские маски собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором», — говорили в ведомстве. Аналогично поступают и с одноразовыми перчатками после использования. Для медицинских организаций требования по утилизации совсем другие.

Рекомендации дали и в МЧС: после возвращения домой с улицы маску и перчатки следует сразу же выкинуть. Причем тем, кто находится на карантине, следует сложить мусор в двойной пакет и плотно его закрыть.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно напоминают, что медицинскую маску нужно менять каждые два-три часа.

О том, что бездумная и неправильная утилизация масок может грозить новой вспышкой коронавируса, предупреждали экологи. В беседе с газетой «Известия» они заметили, что в обычный мусор выбрасывать их нельзя. Проблема здесь не в экологии, а в опасности для человека.

В Госдуме считают, что использованные маски нужно обезвреживать по тому же принципу, который действует для медицинских отходов. К утилизации тоже стоит подойти с умом. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что средства индивидуальной защиты «инфицированы и потенциально опасны».