Депутат предупредил о рисках бытовой утилизации масок во время пандемии коронавируса

Использованные маски во время пандемии коронавируса нужно обезвреживать и утилизировать так же, как и медицинские отходы. А сам порядок обращения с ними стоит скорректировать.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что «десятки миллионов перчаток, респираторов» и прочих защитных средств просто отвозят на полигоны. Слова парламентария привел «Интерфакс».

«Во-первых, это пластик, там же нетканый материал, он разлагается столетиями. Во-вторых, они инфицированы или потенциально опасны», — заметил депутат. Он добавил, что с отходами возятся обычные дворники и сотрудники региональных операторов.

Способов для обезвреживания медицинских отходов много, в том числе их можно обрабатывать 200-градусным паром. В Госдуме хотят, чтобы у индивидуальных средств защиты был порядок обезвреживания и утилизации, аналогичный обращению с медотходами на территории медучреждений.

Запросы Бурматов уже направил в Минприроды, Роспотребнадзор и компанию «Российский экологический оператор». Он считает важным организовать обезвреживание использованных средств индивидуальной защиты в период масочного режима в российских регионах. В это время основные медотходы будут скапливаться за пределами больниц и поликлиник.

Само определение такого мусора в условиях пандемии COVID-19 нужно скорректировать на уровне закона.