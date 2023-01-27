Эксклюзив 27 января 2023, 19:02 «Просто в шоке». Участники форума глухих в Москве пожаловались на приглашенного блогера-трансгендера Правозащитник Романович обвинила блогера-трансгендера в пропаганде на форуме глухих

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Организаторы Всероссийского форума глухих блогеров в Москве пригласили спикером скандального трансгендера Веронику Светлову, которая рассказала не о трудностях жизни и ведении соцсетей, а о своей операции по смене пола. Гости пожаловались правозащитнику Нине Романович. Она рассказала «360», что решила написать заявление в полицию.

Форум прошел с 13 по 15 января в гостиничном комплексе «Измайлово Вега». По подсчетам Всероссийского общества глухих, на него приехали более 300 человек из разных регионов России и ближнего зарубежья, в том числе участники младше 18 лет. Сначала форум, по словам Нины Романович, не вызывал подозрений. На него пригласили известных в сообществе спикеров, например, организатора экскурсий для глухих Татьяну Трофимову и гида Викторию Салий, сурдлимпийского чемпиона по легкой атлетике Веру Шамаеву, видеоблогера Бориса Шелковского и других. В этой компании оказался трансгендер Вероника Светлова.

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«И вот она на сцене стоит, рассказывает, как стала красивой женщиной, что это является успехом. Рассказывает на языке жестов, что сделала себе разные операции, участвовала в конкурсе красоты для трансгендеров в Испании в прошлом году», — рассказала Нина Романович.

Правозащитник призналась, что не выступает против людей, сменивших пол, — это их личное дело. Но в этом случае, по ее мнению, блогер нарушил закон. Вероника Светлова не просто рассказала о своей трансформации, а со сцены. Мальчики, по словам Нины Романович, увидев это выступление, стали переодеваться в женскую одежду, публиковать фотографии в соцсетях и хвастаться, что похожи на блогера.

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К тому же Вероника Светлова оказалась девушкой «с перчинкой» — устраивала в соцсетях прямые эфиры, где показывала голую грудь и половые органы, в том числе отрезанные в банке, не скрывала занятия эскортом. На форуме блогер вела себя осторожней — показала некоторые фотографии после операций и абстрактно рассказала, что именно удалила. Но посыпались жалобы.

«Люди просто в шоке. Они ее боятся, потому что она клеветничает, обзывается. <…> Если бы она сидела у себя дома, рассказывала в кругу друзей, семьи — это одно. Но когда это массовое мероприятие, когда это транслируют СМИ для глухих, когда на сайте Всероссийского общества глухих ее указали как экспертного блогера, молодые восприняли это как норму», — сказала правозащитник.

У нее остались вопросы не только к блогеру, но и тем, кто пригласил его. Оказалось, форум провела сурдопереводчик удмуртского отделения Всероссийского общества глухих Валентина Гаврилова, то есть частное лицо. Она подавала заявку в Фонд президентских грантов, но не выиграла, потому устроила мероприятие сама — по словам правозащитника, без оформления индивидуального предпринимательства или самозанятости. Участники заплатили оргвзнос в шесть тысяч рублей и получили квитанции о переводе на счет физлица, потому засомневались, узнала ли об этом форуме налоговая служба. Нина Романович решила в ближайшие дни написать заявление в полицию.