Общество 23 ноября 2022, 17:16 Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии прошел второе чтение ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганду нетрадиционного секса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений, педофилии и смены пола. Об этом сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

Проект также предусматривает запрет на выдачу прокатного удостоверения кинолентам в случае, если они содержит запрещенные материалы. Он коснется и рекламных роликов. Во внесении поправок приняли участие руководители всех фракций и более 300 депутатов.

Реклама

По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, депутаты показали единую позицию при голосовании.

Реклама

«Законопроект защищает наши традиционные ценности и ставит заслон перед распространением деструктивной информации, в последнее время вышедшей за пределы разумного», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что к законопроекту поступила 31 поправка, 20 из них депутаты рекомендовали к принятию.

В ГД разъяснили пользователям ответственность за комментарии по закону о пропаганде ЛГБТ, написал RT.