Общество 13 декабря 2023, 11:04 Депутат Милонов предложил ограничить максимальную цену на такси в непогоду

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя министра транспорта России Виталия Савельева. Парламентарий предложил ограничить максимальную цену на услуги такси в период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил RT.

Милонов отметил, что в большей части РФ осень и зима сопровождаются обильными осадками. В такие периоды агрегаторы зачастую устанавливают слишком высокую стоимость поездки, пояснил он.

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По словам депутата, такси в России уже давно перешло в разряд ежедневного пользования и не является роскошью, а соответствующие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования.