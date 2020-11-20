«Просто нечем заняться в СИЗО». Юрист объяснил, как историк Соколов делает из себя жертву иском к Первому каналу

Историк Олег Соколов подал иски к Первому каналу и своей бывшей возлюбленной. Сумма иска — тысяча рублей, но адвокат Тимур Матвеев считает, что это не поможет выиграть суд. Кроме того, он рассказал «360», что действия подсудимого направлены лишь на привлечение внимания.

Юрист отметил, что это уже не первый иск о защите чести достоинства деловой репутации, поданный от Соколова в суд Санкт-Петербурга. Тимур Матвеев отметил, что не располагает данными о том, какие конкретно слова и высказывания, прозвучавшие в передаче Ксении Собчак «Док-ток», его не устраивают.

«Поэтому предрешать судьбу иска невозможно, здесь только суд разберется. Но с правовой точки зрения не вижу оснований для удовлетворения иска. Выступавшая на Первом канале гражданка фактически изложила свою версию событий. <…> В этой части суд, как правило, не усматривает оснований для удовлетворения таких исков», — объяснил адвокат.

Матвеев также считает, что подача подобных исков говорит лишь о том, что историку скучно в СИЗО.

«Думаю, что историку Соколову в настоящее время просто нечем заняться в СИЗО и предъявления данных исков дает возможность привлекать к своей персоне внимание, а также делать из себя постепенно жертву, что все вокруг него сговорились и каждый его в чем-то обвиняет», — резюмировал эксперт.

В пятницу суд принял от Соколова иск к Первому каналу и его бывшей девушке Екатерине Пржигодзкой. Подозреваемый в убийстве требует с ответчиков тысячу рублей. А также удалить выпуск передачи «Док-ток». Девушка рассказала, что историк пытался ее задушить, когда она пыталась от него уйти.