«Просто нечем заняться в СИЗО». Юрист объяснил, как историк Соколов делает из себя жертву иском к Первому каналу
Юрист отметил, что это уже не первый иск о защите чести достоинства деловой репутации, поданный от Соколова в суд Санкт-Петербурга. Тимур Матвеев отметил, что не располагает данными о том, какие конкретно слова и высказывания, прозвучавшие в передаче Ксении Собчак «Док-ток», его не устраивают.
«Поэтому предрешать судьбу иска невозможно, здесь только суд разберется. Но с правовой точки зрения не вижу оснований для удовлетворения иска. Выступавшая на Первом канале гражданка фактически изложила свою версию событий. <…> В этой части суд, как правило, не усматривает оснований для удовлетворения таких исков», — объяснил адвокат.
Матвеев также считает, что подача подобных исков говорит лишь о том, что историку скучно в СИЗО.
«Думаю, что историку Соколову в настоящее время просто нечем заняться в СИЗО и предъявления данных исков дает возможность привлекать к своей персоне внимание, а также делать из себя постепенно жертву, что все вокруг него сговорились и каждый его в чем-то обвиняет», — резюмировал эксперт.
В пятницу суд принял от Соколова иск к Первому каналу и его бывшей девушке Екатерине Пржигодзкой. Подозреваемый в убийстве требует с ответчиков тысячу рублей. А также удалить выпуск передачи «Док-ток». Девушка рассказала, что историк пытался ее задушить, когда она пыталась от него уйти.