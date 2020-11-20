Суд принял иск историка Соколова на тысячу рублей к Первому каналу

Суд принял иск историка Соколова к Первому каналу и его бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой. Адвокаты требуют с ответчиков тысячу рублей.

Соколов требует удалить выпуск передачи «Док-ток» Ксении Собчак, который посвящен его отношениям с бывшей пассией. Екатерина Пржигодзкая рассказала в эфире Первого канала, как в 2008 году пыталась уйти от историка. По словам девушки, он повел себя «неадекватно»: привязал ее к стулу, пытался задушить и угрожал, что убьет. С такими же показаниями Пржигодзкая выступила в суде по делу об убийстве Анастасии Ещенко.

Адвокат историка Александр Торгашев подал иск 16 ноября. Он заявил, что необходимо «опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году». Ответчики должны выплатить потерпевшему по тысяче рублей и удалить из Сети выпуск программы Собчак «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова».

Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были романтические отношения. По версии следствия, историк несколько раз выстрелил возлюбленной в голову, потом расчленил тело и попытался выбросить останки в реку.