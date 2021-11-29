Граната, привязанная к ручке двери в многоэтажке в Коломне, оказалась муляжом, а в самой квартире обнаружили бордель. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Спасатели, обезвредившие квартиру, обнаружили в ней девушек с низкой социальной ответственностью. Жилище было завалено секс-игрушками и другими аксессуарами для плотских утех.

Граната, очень похожая на настоящую РГД-5, была привязана к ручке двери. Она оказалась муляжом. Внутри не было взрывчатого вещества. Кто решил так напугать жильцов, неизвестно. Изначально сообщалось, что эта квартира в доме на улице Спирина принадлежит 68-летнему пенсионеру.

Экстренные службы получили сообщение о гранате, привязанной к ручке двери, в понедельник утром. На место тут же выехали спасатели и взрывотехники ФСБ. Эвакуировали около 30 жильцов. Дом оцепили.

Женщина, проживающая в этом доме, ранее рассказала «360», что после эвакуации люди простояли на улице три часа, пока на месте работали полицейские и саперы. Гранату заметил один из соседей, когда выходил в магазин. По ее словам, они не понимают, кто может за этим стоять. Все соседи якобы живут дружно, никаких конфликтов между ними нет.