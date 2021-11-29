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    29 ноября 2021, 15:06

    Проституток нашли в квартире с привязанной к ручке гранатой в Коломне — СМИ

    РЕН ТВ: квартира с привязанной к ручке гранатой в Коломне оказалась борделем

    Александр Блинов

    Граната, привязанная к ручке двери в многоэтажке в Коломне, оказалась муляжом, а в самой квартире обнаружили бордель. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Проституток нашли в квартире с привязанной к ручке гранатой в Коломне — СМИ

    Спасатели, обезвредившие квартиру, обнаружили в ней девушек с низкой социальной ответственностью. Жилище было завалено секс-игрушками и другими аксессуарами для плотских утех.

    Граната, очень похожая на настоящую РГД-5, была привязана к ручке двери. Она оказалась муляжом. Внутри не было взрывчатого вещества. Кто решил так напугать жильцов, неизвестно. Изначально сообщалось, что эта квартира в доме на улице Спирина принадлежит 68-летнему пенсионеру.

    Экстренные службы получили сообщение о гранате, привязанной к ручке двери, в понедельник утром. На место тут же выехали спасатели и взрывотехники ФСБ. Эвакуировали около 30 жильцов. Дом оцепили.

    Женщина, проживающая в этом доме, ранее рассказала «360», что после эвакуации люди простояли на улице три часа, пока на месте работали полицейские и саперы. Гранату заметил один из соседей, когда выходил в магазин. По ее словам, они не понимают, кто может за этим стоять. Все соседи якобы живут дружно, никаких конфликтов между ними нет.