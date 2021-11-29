Жительница «заминированного» дома в Коломне рассказала об эвакуации

Жители многоэтажки в Коломне, где якобы находилась граната, простояли на улице три часа. В это время на месте ЧП работали полицейские и саперы. Об этом «360» сообщила женщина, живущая в этом доме.

«Были дома, постучал сотрудник полиции, сказал всем быстро собираться, взять деньги, документы, потому что в доме обнаружена граната — висит на двери», — рассказал она.

По словам жительницы дома, граната висела в тамбуре и была привязана к дверной ручке. Взрывное устройство находилось со стороны стены.

«С чем связать это, мы не знаем. У нас соседи все дружные, нет конфликтов, скандалов и всего прочего. Обнаружил гранату сосед, который выходил в магазин. Мы подозреваем, что это чья-то злая шутка. Может быть, детская», — предположила женщина.

Жителям пришлось на время следственных действий стоять на улице. Их опрашивали полицейские.

«Мы очень долго стояли на улице, никого не пускали», — добавила жительница.

Потом приехали саперы, они осмотрели место происшествия, и людей впустили обратно домой.

СМИ ранее писали, что жилой дом в Коломне 29 ноября оцепили из-за гранаты РГД-5,которая висела на двери одной из квартир.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что граната оказалась муляжом. Кто ее туда повесил, пока не уточняется.