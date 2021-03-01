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    01 марта 2021, 04:58

    Перечислены регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

    Анастасия Кукова

    Самая низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе. Второе и третье место в рейтинге заняли Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые высокие показатели отмечены в Ингушетии и других республиках Кавказа.

    Перечислены регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

    Рейтинг был подготовлен специалиста РИА «Рентинг» для агентства РИА «Новости». Отмечается, что медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019 года равнялось 4,4%.

    В 2020 году регионов 70 из 85 регионов показали ухудшение платежной дисциплины населения.

    Наибольший рост доли просрочки в прошлом году показали Калининградская область (1,6 п. п.), Чечня и Липецкая область (один процентный пункт), в 25 регионах просрочка выросла на 0,5 п. п.

    В Ингушетии зафиксировали снижение доли просрочки на 5,3 п. п. Три года назад показатель достигал 24%. Заметное улучшение платежной дисциплины отмечено в Карачаево-Черкесской республике (1,5 п. п.) и Бурятии (один процентный пункт). Люди в них осознанно экономили и хорошо обслуживали свои кредиты.

    Санкт-Петербург занял в рейтинге десятое место. В нем просрочено 3,2% розничных кредитов. В Москве доля просрочки сократилась на 4,1%, столица занимает 31-ю строчку рейтинга.

    Россияне к концу 2020 года поставили рекорд по микрозаймам и долгам в МФО — 5,3 миллиона рублей.