Перечислены регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Самая низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе. Второе и третье место в рейтинге заняли Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые высокие показатели отмечены в Ингушетии и других республиках Кавказа.

Рейтинг был подготовлен специалиста РИА «Рентинг» для агентства РИА «Новости». Отмечается, что медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019 года равнялось 4,4%.

В 2020 году регионов 70 из 85 регионов показали ухудшение платежной дисциплины населения.

Наибольший рост доли просрочки в прошлом году показали Калининградская область (1,6 п. п.), Чечня и Липецкая область (один процентный пункт), в 25 регионах просрочка выросла на 0,5 п. п.

В Ингушетии зафиксировали снижение доли просрочки на 5,3 п. п. Три года назад показатель достигал 24%. Заметное улучшение платежной дисциплины отмечено в Карачаево-Черкесской республике (1,5 п. п.) и Бурятии (один процентный пункт). Люди в них осознанно экономили и хорошо обслуживали свои кредиты.

Санкт-Петербург занял в рейтинге десятое место. В нем просрочено 3,2% розничных кредитов. В Москве доля просрочки сократилась на 4,1%, столица занимает 31-ю строчку рейтинга.

Россияне к концу 2020 года поставили рекорд по микрозаймам и долгам в МФО — 5,3 миллиона рублей.