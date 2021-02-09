В России поставили рекорд по микрозаймам, а также по долгам в МФО. В этом виновата экономика, подточенная коронавирусом, и низкая финансовая грамотность россиян.

К декабрю прошлого года у людей набралось 5 миллионов 300 тысяч просроченных кредитов. Цифра приблизительная, ведь эксперты РИА «Новости» считали лишь займы, срок выплаты которых пропущен 90 и более дней. Кроме того, только в декабре у микрофинансовых организаций было оформлено 1 миллион 980 тысяч займов.

МФО активно работают с населением и не собираются сдавать позиций. К числу плюсов микрокредитования относят доступность, минимум документов и требований к клиентам. Кроме того, считается, что с помощью микрозайма можно исправить или улучшить кредитную историю (разумеется, если вернуть деньги без просрочек).

Вот только эти же плюсы оборачиваются минусами для людей, которые поддаются на уговоры «перехватить до зарплаты». Проценты за микрокредиты выставляются нешуточные. Для тех, кто не силен в математике, заметим, что сами сотрудники МФО не берут ссуды по своим «льготным ставкам», а предпочитают идти в любой другой банк.

Низкая финансовая грамотность россиян не позволяет оценить, на какие расходы их толкают, заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Подумаешь, 1% в день, его и не видно. Но это же 365% годовых! В то время как самый грабительский кредит в обычном банке не превысит 20%», — сказал эксперт в беседе с «360».

Чаще всего к услугам микрокредитования прибегают люди с низкими уровнем доходов и образования, легко поддающиеся рекламе и доверяющие обещаниям. Кроме того, нередко играет роль человеческие страх и жадность: боятся потерять все деньги, но в то же время надеются моментально и почти бесплатно погасить все долги.

«Люди с высокими доходами пойдут в обычный банк. А там, как известно, тяжелее всего получить кредит тому, кто остро нуждается в деньгах. Если у вас доход, условно говоря, 100-300 тысяч рублей в месяц, вам кредит в банке дадут. А вот если у вас доход 18 тысяч в месяц, вам в обычном банке скорее всего кредит не дадут — они поймут, что перед ними рискованный заемщик, с которым потом могут возникнуть проблемы», — отметил Алексей Коренев.

Коронавирус толкнул к МФО

Аналитик посчитал, что успех МФО во многом обеспечили коронавирус и спад в экономике, которые привели к снижению рынка труда и росту безработицы, а как следствие — к падение доходов россиян. Хотя Росстат и объявил, что инфляция сейчас 5,2%, исследования независимых агентства показывают 12,8%, то есть разница больше чем в два раза.

Люди теряют работу, кого-то отправляют на неполный рабочий день, кому-то снижают зарплаты и отменяют бонусы, а жить как-то надо. Кроме того, большинство пока еще морально не готовы затягивать пояса и пытаются поддерживать привычный уровень жизни, который был еще год назад.

В «тучные» годы, до пандемии, люди успели накупить машин, набрать кредитов, квартир в ипотеку. Так что огромное количество микрозаймов берется на выплаты кредитов, взятых в обычных коммерческих банках. Ведь МФО — самый простой вариант: они практически не требуют никаких пакетов документов.

«Хотелось бы посоветовать: очень внимательно читать договор и не выпускать из рук калькулятора. Помните — МФО не может навязать больше чем 1% в день, с учетом всех пеней и штрафов не может стребовать больше чем двукратную сумму займа», — сказал Алексей Коренев.

Эксперт отметил, что сейчас не стоит тратить лишних денег, покупая смартфоны и иномарки. Куда лучше создать резерв и научиться вести семейный бюджет. Быстро ситуация не изменится и, учитывая рекордную инфляцию, положение дел, возможно, начнет улучшаться с середины года.

Мир без МФО

В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете микрофинансовых организаций на территории России, сообщил сайт Banki.ru. Авторы инициативы из партии «Справедливая Россия» посчитали, что непростая экономическая обстановка в стране вынуждает людей обращаться за микрозаймами.

Как правило, обращение МФО лишь ухудшает и без того сложное материальное положение граждан. Депутаты предлагали возобновить деятельность микрокредитных организаций на других условиях лишь после того, как ситуация в экономике и на рынке труда стабилизируется. Но законопроект не прошел.

Это была уже третья попытка запретить МФО: такие предложения вносили в 2015 и в 2019 годах. Как пояснил депутат и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, микрофинансовые организации появились в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева: в стране было огромное количество населенных пунктов, где не было филиалов известных банков.

Но в итоге получилось ростовщичество, которое действует на территории РФ на законных основаниях. Люди оказываются в кабале — денег нет, работу потеряли, долги висят. Сергей Миронов заверил, что его фракция будет продолжать добиваться закрытия всех микрофинансовых организаций.

В свою очередь председатель Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Игорь Костиков уверен, что закрыть МФО невозможно: создан огромный финансовый сектор с большим количеством рабочих мест. Поэтому микрозаймовые организации нужно не закрывать, а реструктуризировать.

«МФО нужно превращать в мини-банки и начинать вводить в отношении них аналогичные требования. Особенно учитывая, что количество банков у нас сократилось и целый слой населения остается без финансовых услуг», — отметил эксперт.

При этом он призвал бороться с недобросовестной рекламой и агрессивными продажами.