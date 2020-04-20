Просроченные с февраля права и паспорта будут действительны по 15 июля

Водительские удостоверения, срок действия которых истек после 1 февраля, останутся действительными до 15 июля. Никаких дополнительных справок для подтверждения не нужно. С паспортами аналогичная ситуация.

Указ, который продлевает действие документов с истекшим сроком с 1 февраля по 15 июля, подписал 18 апреля президент РФ Владимир Путин. При необходимости паспорт могут заменить в обычном порядке, пояснили в пресс-службе ГУ МВД. Для этого человек должен обратиться в ведомство через портал госуслуг.

Документы недействительны, если их срок действия истек до 1 февраля 2020 года. То же самое касается и водительских прав.

Сроки получения паспорта несовершеннолетними россиянами, которые достигли 14 лет, тоже отложили до 15 июля. Удостоверяющим их личность документом будут по-прежнему считать либо свидетельство о рождении, либо загранпаспорт (при наличии).

В МВД сейчас прорабатывают сроки замены и порядок выдачи паспортов после снятия карантинных ограничений. Информацию ведомство сообщит дополнительно.