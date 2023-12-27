Общество 27 декабря 2023, 12:24 «Стать чуть лучше». Захарова заступилась за участников «голой» вечеринки Ивлеевой Захарова заявила, что у участников вечеринки Ивлеевой есть шанс исправиться РИА «Новости»

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Общественное осуждение, обрушившееся на участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, дает им шанс стать лучше. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Те, кто присутствовал на мероприятии, действительно столкнулись с болезненным для них осуждением всей страны, отметила дипломат.

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«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что похожие уроки болезненности преподают каждому человеку на определенных этапах — в школе, в семье, на работе или жизненном пространстве. Вопрос заключается только в том, сумел ли человек сделать вывод из сложившейся ситуации, добавила Захарова.

ФНС России начала проверять выполнение налоговых обязательств со стороны Ивлеевой после скандальной вечеринки. Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина предупредила, что проверка может закончиться уголовным делом.