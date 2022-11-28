Эксклюзив 28 ноября 2022, 18:15 «Прошлись по грани». В рекламе магазинов с отсылкой к сгоревшему складу Ozon не увидели нарушений Адвокат Узденский назвал рекламу с отсылкой к сгоревшему складу Ozon «на грани» нарушения Телеканал "360"

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Ряд магазинов начал использовать рекламу с отсылкой к сгоревшему складу маркетплейса Ozon. В подобных плакатах нет признаков нарушения закона, рассказал «360» руководитель адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский.

На улицах Москвы появились постеры, высмеивающие ситуацию с пожаром склада Ozon в Подмосковье.

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«Не вижу каких-то явных нарушений законодательства о конкуренции либо о рекламе и СМИ, поскольку нет указания на конкретные лейблы, торговые марки или организации, которые таким образом могли бы терпеть урон от подобной рекламы», — отметил Узденский. По его словам, представители маркетплейса могут попытаться оспорить такую рекламу, но суд может отказать в удовлетворении исковых требований.

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«Никакой текстовой или визуальной информации, напрямую противоречащей закону, морали и нравственности я в этих плакатах также не усматриваю. Да, авторы действительно прошлись по грани, но, на мой субъективный взгляд, эту грань не перешагнули», — добавил адвокат.

Днем 3 августа в Подмосковье загорелся склад Ozon, пострадали 13 человек. Пожар потушили спустя пять дней.