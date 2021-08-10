Просчеты монтажа назвали возможной причиной ЧП в больнице Владикавказа

Власти Северной Осетии проверят, могли ли просчеты при монтаже кислородной магистрали стать причиной аварии в больнице Владикавказа, в результате которой умерли девять пациентов. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

Ростехнадзор и Министерство ЖКХ сейчас проверяют версию о том, что при монтаже трубы могли быть допущены конструктивные ошибки. По словам Меняйло, капитальный ремонт этой магистрали не производился почти 10 лет. Последний капремонт был в 2012 году. Подрядчика, который его производил, уже установили.

Предстоит также выяснить, знало ли руководство больницы о неисправности трубы. Сейчас проверяют, был ли главврач осведомлен о возможных рисках, сказал врио главы Северной Осетии.

Девять пациентов клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе в понедельник скончались в результате аварии кислородной системы. Причиной стал прорыв трубы, проходящей под землей. Погибшие пациенты были в тяжелом состоянии, всего в реанимации находился 71 человек. За состоянием выживших следят врачи.

СК завел дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проходят проверки. Минздрав республики сообщил, что подачу кислорода в больнице восстановят в течение двух дней.