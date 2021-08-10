Подачу кислорода в больнице Владикавказа восстановят за пару дней

В республиканской клинической больнице Владикавказа восстановят подачу кислорода 10–11 августа. Накануне после поломки кислородной системы в учреждении погибли девять пациентов с COVID-19.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра», — сообщил ТАСС врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Он отметил, что сейчас специалисты чинят систему.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице из 71 пациента с COVID-19, находившегося в реанимации, погибли девять человек на инвазивной терапии с тяжелым поражением легких. Они умерли всего за несколько минут, пока подключали резервные баллоны. Росздравнадзор, прокуратура и Следственный комитет начали проверку медицинского учреждения. Следователи завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После смерти пациентов в больницу привезли три тысячи тонн кислорода из Кабардино-Балкарии.

По информации РЕН ТВ, умерли восемь женщин и мужчина. Самой молодой жертве было 47 лет.