11 августа 2023, 12:46
«Прощай, вышка!» Один из основателей ВШЭ Липсиц — об уходе из института
Один из основателей ВШЭ Липсиц заявил об уходе из вуза по собственному желанию
Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), преподаватель магистратуры направления «Маркетинг-менеджмент» Игорь Липсиц заявил о своем уходе из института. О причинах он рассказал в своем Telegram-канале.
«Теперь и я: „Прощай, вышка!“», — озаглавил Липсиц свой пост в социальных сетях. Он написал, что уходит из института по собственному желанию.
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Администрация высшего заведения анулировала контракт на дистанционное обучение в одностороннем порядке. Взамен деятельности педагога Липсицу предложили ряд дежурных вакансий, но он не согласился.
«В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заключил он.
Липсиц добавил, что он уже три года живет за границей, поэтому вести занятия очно он не сможет.
Ранее педагоги Подмосковья обменялись опытом подготовки студентов по проекту «Профессионалитет».
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