Общество 11 августа 2023, 12:46 «Прощай, вышка!» Один из основателей ВШЭ Липсиц — об уходе из института Один из основателей ВШЭ Липсиц заявил об уходе из вуза по собственному желанию Сайт мэра и правительства Москвы

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Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), преподаватель магистратуры направления «Маркетинг-менеджмент» Игорь Липсиц заявил о своем уходе из института. О причинах он рассказал в своем Telegram-канале.

«Теперь и я: „Прощай, вышка!“», — озаглавил Липсиц свой пост в социальных сетях. Он написал, что уходит из института по собственному желанию.

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Администрация высшего заведения анулировала контракт на дистанционное обучение в одностороннем порядке. Взамен деятельности педагога Липсицу предложили ряд дежурных вакансий, но он не согласился.

«В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заключил он.

Липсиц добавил, что он уже три года живет за границей, поэтому вести занятия очно он не сможет.

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