Подмосковье 10 августа 2023, 17:55 Педагоги Подмосковья обменялись опытом подготовки студентов по проекту «Профессионалитет» https://vk.com/agrokol?w=wall-47605689_20685

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В Коломенском аграрном колледже прошла встреча в формате круглого стола «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса: опыт, перспективы взаимодействия бизнеса и образования». Почетными гостями конференции стали заместитель президента Российской академии наук Петр Чекмарев и ректор Российской академии кадрового обеспечения АПК Владимир Новиков.

На встрече подняли вопросы подготовки кадров для сельского хозяйства, а также обсудили оснащенность учебного процесса и повышение квалификации мастеров и преподавателей. Чекмарев отметил, что сейчас средние профессиональные образовательные учреждения занимают особое место в подготовке высококвалифицированных специалистов для аграрного сектора.

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«В завершении мероприятия преподаватели и представители предприятий поделились опытом подготовки студентов в рамках работы Агрокластера программы „Профессионалитет“. Официальное открытие кластера пройдет только 1 сентября, но результаты работы есть уже сейчас: на круглом столе была продемонстрирована продукция, выращенная в рамках обучения», — уточнили в Министерстве образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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