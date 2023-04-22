Мир 22 апреля 2023, 13:05 Запорожскую АЭС атаковали украинские дроны «Росэнергоатом»: украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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В результате обстрелов стекла турбинного зала четвертого энергоблока выбило. Об этом сообщил «Интерфакс».

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что ВСУ не прекращают атаки по атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины.

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«Окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов», — сказал Карчаа.

Ранее политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» объяснял, что американцы и европейцы хотят, чтобы Россия передала им Запорожскую станцию, поскольку она давала до четверти всей энергии Украине. Однако из-за действий украинских властей есть серьезные риски для ядерной безопасности, писало РИА «Новости».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 2022 года ее охраняют российские военные. Тем не менее Украина готова уничтожить ЗАЭС ради своих амбиций. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, сообщали «Известия».