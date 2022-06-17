Проректор мастерской управления «Сенеж» назвала качества современной женщины-лидера

В нестабильное время важно научиться выстраивать общение, заботиться о себе и других, а также постоянно учиться. Проректор мастерской управления «Сенеж» из Солнечногорска Мария Афонина на полях ПМЭФ рассказала «360» о самых необходимых качествах женщины-лидера.

Наращивать стержень

Последние исследования подтвердили, что для достижения успеха важно опираться на свои сильные качества. Женщинам от природы присуща эмпатия, развитая интуиция, умение коммуницировать, договариваться, вдохновлять.

«Мир неоднозначный, нелинейный. Его называют хрупким. И когда мы находимся в мире неоднозначном, важно наращивать свой стержень и антихрупкость», — сказала она.

Это можно делать даже в состоянии стресса, когда человек проявляет себя настоящего, без социально правильной маски. Важно учитывать, что люди отвечают на стресс по-разному. Основных реакций, по словам Марии Афониной, две — «бей и беги» или «замри и скройся». Реагируя на стресс, нужно «быть настоящим».

В современном мире если ты не настоящий, неискренний, за тобой просто не пойдут люди, они не поверят тебе. Для того чтобы люди поверили, тебе нужно быть самим собой

По этой причине в первую очередь необходимо развить качества, которыми наделила природа, во вторую — уметь учиться, познавать новое и развиваться. Саморазвитие помогает формировать новые нейронные связи в мозге, которые продлевают жизнь, улучшают ее качество в пожилом возрасте и препятствуют развитию болезни Альцгеймера.

Лидеры от природы

При формировании любой новой привычки должен быть интерес к ней, потребность и награда. Например, для соблюдения ЗОЖ и ежедневных занятий спортом можно купить красивую спортивную форму. На марафонах стимулом служат медали, все получают медали, а взрослый должен сам создавать себе стимул.

В мастерскую управления «Сенеж» приходят женщины с управленческим опытом, это важный критерий. Они имеют три основных запроса. Первый — развитие лидерских качеств.

«Перед запуском программы мы обязательно проводим оценку. Лидерство — это одна из уже наиболее развитых компетенций у наших женщин, и это еще раз подтверждает тезис, что если мы будем развивать то, что в нас уже представлено, то будем достигать в этом совершенства», — рассказала Мария Афонина.

Для того чтобы быть хорошим лидером, нужно быть откроенным и честным с коллективом, выстраивать эффективную коммуникацию, проясняя все, что происходит, и владеть техниками работы с психологическим состоянием — своим и сотрудников.

Второй запрос — как мотивировать и вдохновлять команду. В-третьих, участники хотят получить инструмент создания сообществ, потому что взрослому человеку кроме интереса и потребности к обучению нужно иметь вокруг себя единомышленников, которые поддерживают.

«Женская тема идет, и это хорошо и здорово и сейчас ее становится больше. В турбулентное время нужна мягкая сила, а это женщина», — сказала она.