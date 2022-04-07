Развитие психологических служб вузов обсудили в Солнечногорске

На базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске состоялся выездной семинар-совещание «Психологическая служба в системе высшего образования: концептуальные основы и перспективы развития». Он был посвящен вопросам реализации государственной политики в сфере развития психологического сопровождения высшего образования.

При участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии образования и АНО «Россия — страна возможностей» на семинаре обсудили концепцию развития сети психологических служб в системе высшего образования. Лучшие специалисты из 120 вузов со всей страны встретились, чтобы обменяться опытом и обсудить, как усилить систему помощи студентам, столкнувшимся со сложностями.

По мнению ведущих специалистов в сфере высшего образования, психологическое просвещение необходимо вести как среди студентов, так и среди педагогического состава. Особое внимание на семинаре уделили необходимости исследований случаев психологических расстройств, повышенной тревожности и негативного настроя у студентов.

2022 год станет знаковым для психологических служб. Будет выбрано 15 пилотных университетов в восьми федеральных вузах, на базе которых будет отработана эффективная модель их деятельности в высших учебных заведениях. Главное, как отмечают специалисты, найти общий язык со студентами, помочь им довериться и доказать, что психологическая служба — не страшный кабинет, где тебе вынесут приговор, а это прежде всего возможность разобраться в себе и понять, куда двигаться дальше.