Дачникам объяснили, какие семена можно проращивать на микрозелень

С увеличением роста популярности микрозелени на рынке все больше появляется специальных семян, предназначенных именно для ее выращивания. Издание kp.ru объяснило, из каких семян лучше всего выращивать микрозелень.

Чаще всего для получения микрозелени применяют пряные культуры — мяту, базилик, петрушку или укроп. На втором месте по востребованности — салатные овощи, например Лолло Россо, но и другие виды тоже сгодятся.

Хорошо подходят для взращивания юных ростков и бобовые культуры, такие как люцерна, фасоль и горох. Их добавляют в салатные миксы для более нежного вкуса.

Уборку микрозелени проводят через пару недель, но есть и скороспелые культуры, ростки которых появляются уже спустя четыре-шесть дней.

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