Дачникам дали советы по выращиванию летом зимней редьки

Начинать посадки зимней редьки лучше всего с 15 июня по 10 июля. Весенние посадки этого овоща приводят к раннему цветению, что делает корнеплоды грубыми и плохо поддающимися хранению зимой. Об этом в своем Telegram-канале «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы» написал агроном Алексей Володихин.

Он добавил, что после посева семян зимней редьки грядки нужно закрыть специальным нетканым материалом. Это защитит всходы от вредителей и поможет в сохранить влагу в почве в период летней жары.

Лучше всего использовать участки, где росли огурцы, кабачки, перцы и баклажаны. Лучшими сортами зимней редьки агроном назвал «Черную зимнюю круглую», «Маргеланскую», «Ред Мит» и «Клык слона».