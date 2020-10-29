«Сейчас делать этого (вводить систему пропусков — прим. ред.) не планируется», — говорится в сообщении сайта.

В материале перечислили все ограничения, которые московские власти ввели после ухудшения ситуации с коронавирусом в сентябре. Среди них удаленка, система чекин в барах, запрет на работу общепита и развлекательных заведений по ночам и другие.

По данным сайта мэра Москвы, приехавшим в столицу из других регионов России не надо отправляться на 14-дневный карантин. Прибывшим из других стран необходимо сдать тест на коронавирус и сидеть дома, пока не будут готовы результаты.

С сентября число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в России начало расти. Самые большие цифры традиционно фиксируются в Москве. За все время пандемии столичные медики выявили 409 022 случая заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 6578 человек.