Ночная жизнь Москвы и Подмосковья проходит под ограничениями. Результаты уже есть

Новые ограничительные меры начали работать в Москве и Подмосковье с понедельника 19 октября. В столичных кафе и клубах появились чек-ины, подмосковным заведениям запретили работать ночью. Прислушались к властям не все — нарушителей ждут штрафы или даже временное закрытие.

Система чек-инов в Москве

За пять дней работы системы чек-инов (или QR-кодов) в столичных развлекательных местах зарегистрировались более 115 тысяч раз. Система, которую московские власти обязали установить все бары, рестораны, клубы и другие увеселительные заведения, отмечает, какие места посещал каждый человек.

Еще при входе человек должен пройти идентификацию через сайт mos.ru, получить код подтверждения по СМС и ввести его на сайте. Тогда система записывает, что зарегистрированный на портале посетитель пришел в указанный ресторан, бар, клуб и так далее.

Это сделано, чтобы в случае обнаружения коронавируса у кого-то из посетителей та же система оповестила через СМС всех, кто потенциально имел контакт с зараженным.

Причем свою эффективность система уже показала: из нескольких десятков тысяч посетителей шесть все же оказались «красными», то есть с подозрением на коронавирус. Эти люди успели вступить в контакт с 343 другими посетителями, прошедшими процедуру чек-ина.

Их предупредили о возможной угрозе и попросили уйти на самоизоляцию, пока не придут отрицательные результаты теста.

При этом, как сообщает РБК, введение системы QR-кодов не сказалось на посещаемости увеселительных мест в столице. Власти не накладывали ограничений на количество зарегистрировавшихся в одном месте и в одно время посетителей.

Собственно, и предложили систему именно для этого — чтобы не закрывать клубы и бары окончательно, но и не регулировать число людей. Измерение температуры на входе и чек-ины, которые позволяют оперативно определить «область поражения», — все это дает бизнесу возможность не требовать от людей соблюдать социальную дистанцию на дискотеках, но и сделать максимум для безопасности посетителей.

Ограничения в Московской области

В Подмосковье меры другие, более серьезные. С 22 октября запретили проводить спортивные, развлекательные, культурные и иные мероприятия со зрителями, в крупных ТЦ и общепите обязали мерить при входе температуру, закрыли музеи и дворцово-парковые комплексы. А увеселительным заведениям с 17 октября запретили работать с полуночи до восьми утра. И так до 7 ноября.

Однако не все представители бизнеса услышали требования властей. В ходе нескольких проверок оказалось, что по всей Московской области нарушителей хватает: некоторые дискотеки и караоке не стали закрывать свои двери для поздних посетителей. За такое неповиновение администрации придется заплатить многотысячные штрафы — до 200 тысяч для юридических лиц.

К тому же некоторые из проверок выявили и нарушения основных санитарно-эпидемиологических требований — в истринском клубе, например, ни гости, ни персонал не озаботились ношением масок.

Всего проверка затронула более 400 заведений Подмосковья, 11 из них за безответственное отношение к мерам предосторожности временно прекратили деятельность. Материалы дел будут переданы в суд, он назначит наказание.

Зато ответственные за соблюдение требований в торговых центрах, магазинах и на предприятиях оказались более сознательными. «360» проводил собственную проверку того, как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья. Там с нарушителями в переговоры не вступают, так что без маски или с повышенной температурой придется вернуться домой.