Пропуска для выхода на улицу пока не станут вводить в Подмосковье

В некоторых регионах власти начали вводить пропуска на время действия режима самоизоляции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жителям области такие документы пока не понадобятся.

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье — и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введен, все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно таким образом», — написал Андрей Воробьев в Instagram.

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 30 марта. Выходить из дома можно только при крайней необходимости. Разрешается ездить на работу, покупать продукты в ближайшем магазине или лекарства в аптеке. При этом необходимо соблюдать дистанцию друг от друга. Также можно выносить мусор и гулять с домашними питомцами на расстоянии не более 100 метров от дома.

По последним данным, в регионе насчитывается 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 17 человек. Умерли два пациента с подтвержденным заболеванием.