Пропуска для выхода на улицу пока не станут вводить в Подмосковье
«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье — и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введен, все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно таким образом», — написал Андрей Воробьев в Instagram.
Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 30 марта. Выходить из дома можно только при крайней необходимости. Разрешается ездить на работу, покупать продукты в ближайшем магазине или лекарства в аптеке. При этом необходимо соблюдать дистанцию друг от друга. Также можно выносить мусор и гулять с домашними питомцами на расстоянии не более 100 метров от дома.
По последним данным, в регионе насчитывается 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 17 человек. Умерли два пациента с подтвержденным заболеванием.