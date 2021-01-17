Пропавшую на Сахалине девочку нашли в колодце

Ребенка обнаружили в колодце канализационного люка и доставили в детскую больницу Южно-Сахалинска.

«Состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Девочка пропала во время прогулки 17 января, приблизительно в 16:00 по местному времени (08:00 по Москве). Она ушла кататься на горку в районе ТЦ «Странник», но после наступления темноты не вернулась домой. Ее искали полицейские, спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова и волонтеры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предстоит оценить действия сотрудников коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций.