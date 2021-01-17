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    17 января 2021, 18:56

    Пятилетняя девочка пропала в Южно-Сахалинске

    Алена Макаренко

    Пятилетняя девочка пропала днем 17 января в Сахалинской области. Информации о местонахождении ребенка нет. Новость о пропаже размещена на сайте следственного управления СК России по Сахалинской области.
    Пятилетняя девочка пропала в Южно-Сахалинске

    «Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней», — говорится в сообщении.

    По данным СК, девочка ушла гулять на снежную горку в Южно-Сахалинске 17 января, около 16:00 по местному времени (08:00 по Москве). Она до сих пор не вернулась домой. Где находится девочка, неизвестно.

    На место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску, следователи-криминалисты, полицейские и волонтеры ПСО «Сова». Также прибыл руководитель следственного управления для координирования поисковых мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Рост ребенка — около 110 сантиметров. Девочка вышла на улицу в серо-голубом комбинезоне, синей шапке, с белым шарфом, в сапогах серебристого цвета, на руках были бордовые рукавицы. С собой она взяла синюю ледянку.