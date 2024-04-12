Общество 12 апреля 2024, 12:50 Пропавший в ДНР американец получил российское гражданство Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Бентли имеет российское гражданство РИА «Новости»

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Пропавший в Донецке американец Рассел Бентли с позывным Техас имел российский паспорт. Об этом РИА «Новости» рассказали в редакции издания Sputnik, где он работал корреспондентом.

«У нашего корреспондента Рассела Бентли было гражданство России», — заявили в редакции.

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О пропаже Бентли в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ стало известно 12 апреля. По предварительным данным, днем 8 апреля Бентли вместе с супругой приехал в Донецк для переоформления документов.

После этого американец перестал выходить на связь. В оставленном на месте обстрела автомобиле обнаружили лишь разбитый телефон и очки Бентли. Правоохранительные органы завели уголовное дело о его пропаже.

МВД ДНР в Telegram-канале уточнило, на Бентли на вид около 60-65 лет, рост около 185 сантиметров, волосы седые и короткие, глаза серого цвета. В момент обстрела при себе имел зеленую сумку, был одет в штаны камуфляжной расцветки «мох» и черную футболку.