Музей Анны Ахматовой обыскался кота Осю

Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге объявил о пропаже кота Оси. На записи с камер увидели, что кота из арки забрала неизвестная девушка. Ее просят откликнуться и вернуть рыжего, сообщило издание «Подъем».

Ося — самый старший музейный кот. Ему около 16 лет. Кота регулярно показывают ветеринару. Дважды в день дают лекарства, которые для него жизненно необходимы.

В музее рассказали, что Ося никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад. Именно там его вчера прибрала к рукам некая девушка. Возможно, она подумала, что это бездомный кот, решив его приютить.

«Мы перерыли все соцсети в поисках объявления о том, что найден кот и ищут хозяев, но таких объявлений с нашим котом мы пока что не видели», — рассказали в музее.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»

Объявление о пропаже кота опубликовано на странице музея во «ВКонтакте». Хозяева не теряют надежды, что девушка вернет Осю обратно.

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