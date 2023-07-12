Общество 12 июля 2023, 13:16 Пропавшие во время сплава в Тверской области туристы из Подмосковья нашлись Центр помощи детям: пропавшие во время сплава в Тверской области отец с детьми нашлись

Читать 360tv в

Пропавших во время сплава в Тверской области отца с двумя сыновьями нашли, они живы и здоровы, сообщили в пресс-службе Национального центра помощи детям. Волонтеры рассказали, что глава семейства остался без связи, поэтому не мог связаться с супругой.

«Туристы отстали от графика и 40 километров не дошли до обозначенной точки. Глава семьи позвонил с чужого телефона супруге и сообщил, что с ними все в порядке», — уточнили поисковики.

Реклама

По словам руководителя отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Московской области Юрия Шитикова, до этого мужчина созванивался с женой 8 июля, а на следующий день связь с ним пропала.

«Спустя шесть часов после поступления заявки муж заявительницы вышел на связь, все закончилось хорошо, дети были живы-здоровы. Случилась такая ситуация, что они оказались без связи», — уточнил Шитиков.

Туристы начали свой маршрут у села Максатиха Тверской области. Финишировать они планировали в городе Пестове Новгородской области.

Ранее в Бурятии при сплаве по реке Снежной пропали туристы. Спасатели смогли обнаружить семерых человек, сообщил RT.