Происшествия 11 июля 2023, 21:51 Мужчина и двое детей из Подмосковья пропали во время сплава в Тверской области Центр помощи детям: отец с двумя сыновьями пропали при сплаве в Тверской области Pxhere

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В Тверской области во время сплава по реке пропали 40-летний мужчина и двое несовершеннолетних детей из Подмосковья. Об этом сообщили в Telegram-канале Национального центра помощи детям.

Максим Королев и двое его сыновей отправились по маршруту село Максатиха в Тверской области — город Пестово в Новгородской области. В конечный пункт в назначенное время не прибыли. В последний раз они выходили на связь 8 июля в 22:30 по московскому времени. Информацию об этом получили волонтеры отделения Национального Центра в Подмосковья.

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«Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, добровольцы просят позвонить по номерам телефонов, указанным в ориентировках», — уточнили в публикации.

Известно, что мужчина был одет в ярко-салатовую кофту, серые брюки и длинные резиновые сапоги. Он около 168 сантиметров ростом, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. На помощь местным спасателям в Тверскую область выехали подмосковные волонтеры.

Информацию о том, как правильно спланировать сплав, чтобы не доставить проблем себе и окружающим, ранее собрали в материале «360».