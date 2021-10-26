Волонтеры не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков «пропавшей» Светличной

Волонтеры не успели спасти человека из-за большой шумихи вокруг «пропажи» актрисы Светланы Светличной. Об этом заявил руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

По словам главы отряда, любой резонанс становится испытанием для волонтеров, так как поиск ведется под пристальным вниманием. К поиску Светличной привлекли два штаба, три обученных человека занимались организацией работы. Координатором стал председатель отряда, а к прозвону лечебных заведений привлекли группу специалистов. На местности задачи выполняли 42 человека.

«Пешком пройдено более 30 километров по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал Сергеев в Facebook.

Он обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет. Также глава отряда призвал выяснить все детали пропажи Светличной.

Ранее СМИ сообщили, что Светличную спрятали на несколько дней телевизионщики, чтобы она появилась на ток-шоу.