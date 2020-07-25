Пропавшего в подмосковном лесу олимпийского чемпиона Иваницкого нашли мертвым

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Иваницкий ушел в лес на прогулку из деревни Ельники Рузского городского округа Подмосковья 22 июля. Его искали всем миром три дня. О причинах смерти 82-летнего мужчины информации нет.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иваницкого нашли, однако его сын Владимир Иваницкий во время беседы с «360» назвал эти сообщения «чушью собачьей».

Он рассказал, что отец отправился за грибами. С собой у него было пластиковое детское корытце, в которое он обычно складывал одежду, когда переплывал реку. Это корытце с вещами и мобильным телефоном олимпийского чемпиона позже нашли. По словам собеседника, Иваницкий-старший был крепким человеком. Ему было 82 года.

Александр Иваницкий — четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион СССР по вольной борьбе. Во время Олимпиады в Токио в 1964 году он завоевал золотую медаль.