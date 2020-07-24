Сын пропавшего олимпийского чемпиона Иваницкого опроверг слухи о найденном отце

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий пошел за грибами в лес и пропал. В СМИ появились сообщения о том, что бывший спортсмен найден и находится в больнице. Однако его сын рассказал «360», что все еще ищет отца.

Владимир Иваницкий, сын пропавшего, в ответ на просьбу журналиста «360» подтвердить информацию из СМИ сказал, что ничего подобного не слышал.

«Нет, какая-то левая история. Чушь собачья», — рассказал Иваницкий. Поиски мужчины все еще продолжаются. Известно, что во время похода за грибами он переплыл реку, на которой сейчас работают водолазы.

Мужчина вышел 22 числа, в 12:00, из деревни Ельники. С собой у него было пластиковое детское корытце. Сын пропавшего рассказал, что в пластиковое ведерко отец складывал вещи, а сам в это время переплывал реку и выходил на другом береге с сухой одеждой. По словам Иваницкого-младшего, такой же способ переправы используют местные жители.

Сын отметил, что спасатели уже нашли пластиковое корытце с вещами и мобильным телефоном отца. Однако пропавшего еще ищут. Иваницкий-младший рассказал, что его папа был крепким человеком, но его могло подвести здоровье.