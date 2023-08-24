Эксклюзив 24 августа 2023, 20:45 Пропавшего в Петербурге сооснователя группы «Алиса» Шаталина нашли «Лиза Алерт»: пропавшего сооснователя «Алисы» Андрея Шаталина нашли живым PXHERE.COM

Читать 360tv в

Пропавший сооснователь и бывший гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым. Об этом «360» сообщила инфорг отряда «Лиза Алерт» Евгения.

Мужчина пропал 22 августа, он ушел из дома и не вернулся. Его родственники обратились за помощью 24 числа. Музыканта нашли живым в этот же день.

Реклама

«Найден, жив. В том же районе, где пропал. Больше ничего не могу сказать по просьбе родных», — рассказала собеседница «360».

Ориентировки на пропавшего артиста мгновенно разлетелись по Сети. В публикации волонтеры указали его приметы — рост около 175 сантиметров, зеленые глаза и худощавое телосложение. В день исчезновения на мужчине была черная кожаная куртка, черные брюки, такого же цвета ботинки и темно-синяя футболка, писал сайт kp.ru.

Ранее инфорг отряда «Лиза Алерт» рассказала, что Шаталин давно не играет и не общается с музыкантами группы. На вопрос о том, есть ли у музыканта проблемы с памятью, Евгения ответила отрицательно.