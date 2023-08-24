Эксклюзив 24 августа 2023, 17:41 Основатель рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин вышел в магазин и не вернулся «Лиза Алерт»: основатель группы «Алиса» Шаталин ушел в магазин и исчез

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Один из основателей рок-группы «Алиса», 63-летний Андрей Шаталин, пропал в Петербурге 22 августа. Как рассказали «360» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», он вышел в магазин и не вернулся. При этом родственники вначале не хотели огласки.

«Они еще вчера вечером хотели не распространять информацию, но утром решили, что все-таки стоит выложить ориентировку», — пояснила инфорг отряда Евгения.

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Она добавила, что Шаталин давно не играет и не общается с музыкантами группы. На вопрос о том, болеет ли он и есть ли у него проблемы с памятью, Евгения ответила отрицательно.

Пообщаться с коллективом «Алисы» каналу не удалось, а пресс-секретарь группы Александра Панфилова отреагировала на звонок «360» агрессивно. Она сообщила, что узнала о пропаже Андрей Шаталина «секунду назад», и назвала вопросы о том, что с ним могло произойти, «тупыми».

«Более тупых вопросов не придумали? Если бы что случилось, я бы, наверное, куда-нибудь сообщила. О, боже, ну перестаньте, ну это так странно. Ну что вы хотели знать? Займитесь делом», — резко сказала Панфилова.

Андрей Шаталин — гитарист и клавишник, автор песен, аранжировщик, также создал группу «Демокритов колодец».