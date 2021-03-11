Полторы сотни школьников из Барнаула пожаловались на отравление

В Барнауле с симптомами отравления к медикам обратились более 140 учеников школы № 128. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщил ТАСС.

За последнюю неделю за помощью к врачам с симптомами отравления обратились 144 ребенка, сообщили в мэрии. Что стало причиной отравления и в каком состоянии находятся школьники, в администрации Барнаула не уточнили. По сообщениям местных СМИ, у детей наблюдается тошнота и рвота. Мать одного из заболевших старшеклассников сообщила изданию «Толк», что вероятной причиной стала ротавирусная инфекция. Она отметила, что учебный процесс в школе не прекращали.

В Красноярске ранее возбудили третье уголовное дело после массового отравления школьников. В период с 18 февраля по 3 марта в городе зафиксировали 144 случаев заражения острой кишечной инфекцией среди учащихся 27 школ в возрасте от семи до 14 лет. Также в марте в Махачкале в больницу с симптомами кишечной инфекции поступили 27 детей и 22 взрослых, СК начал расследование.