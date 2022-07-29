Прокурор Подмосковья Забатурин встретился с бизнесменами в Ступине

Прокурор Московской области Сергей Забатурин встретился с предпринимателями из городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Рабочую поездку он совершил в рамках исполнения поручения генпрокурора России о проведении регулярных встреч с бизнес-сообществом.

В беседе с бизнесменами приняли участие глава городского округа Сергей Мужальских, глава ступинской общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и представители других контролирующих органов.

Чаще всего предпринимателей интересовало, какие меры поддержки им может оказать администрация городского округа. Интересовались они вопросами налогообложения и кредитования, а также спрашивали о проведении проверок контролирующими органами.

Сергей Забатурин ответил на все вопросы предпринимателей. Он поручил начать работу по поступившим от участников встречи предложениям.

За 2021 год прокуратура Московской области пресекла почти 72 тысячи правонарушений. По словам Сергея Забатурина, в результате работы ведомства возбудили 573 уголовных дела. К ответственности привлекли более 30 тысяч виновных.