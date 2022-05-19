Прокуратура Подмосковья пресекла почти 72 тысячи правонарушений за прошлый год

За прошлый год надзорные органы Подмосковья проделали значительную работу в части охраны интересов общества и государства. Об этом во время заседания Мособлдумы заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Он отметил, что в прошлом году произошел ряд важных политических и экономических событий. Они, по словам Забатурина, потребовали надзорного сопровождения органов прокуратуры.

«Оценивая 2021 год, можно констатировать, что надзорные органы Подмосковья проделали значительную работу, направленную на охрану интересов общества и государства, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, повышение эффективности борьбы с преступностью», — отметил он.

По словам прокурора Подмосковья, в прошлом году в сфере исполнения федерального законодательства выявили и пресекли почти 72 тысячи нарушений.

«По нашим актам реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано свыше 30 тысяч виновных, возбуждено 573 уголовных дела», — заявил Забатурин.

В связи со сложной экономической обстановкой отдельного внимания требовали вопросы соблюдения трудовых прав граждан, добавил он. В этой сфере, как и годом ранее, прокурорами выявлено более шести тысяч нарушений закона.

«В результате только нашего вмешательства сумма выплаченных задолженностей по зарплате перед работниками по итогам прошлого года выросла почти в два раза и составила миллиард 300 миллионов рублей», — отметил Забатурин.

Прокурор Московской области также добавил, что проблема соблюдения трудовых прав граждан, в том числе и на полное, своевременное вознаграждение за труд, в условиях прекращения деятельности ряда иностранных компаний становится еще более актуальной.