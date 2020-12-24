Прокурор обвинил полицейских по делу Голунова в создании преступной группы

Пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, создали преступную группу. Об этом говорится в обвинительном заключении.

Как сообщил РБК со ссылкой на своего корреспондента суда, прокурор Татьяна Паршинцева зачитала обвинительное заключение в отношении экс-полицейских — фигурантов дела Голунова. В нем говорится, что они под руководством бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Игоря Ляховца «создали преступную группу и фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности».

По версии прокурора, Ляховец хотел подставить Голунова, чтобы продвинуться по службе.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали летом 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. Его прекратили, а Голунова признали невиновным.

Спустя год журналист подал иск на пять миллионов рублей к полицейским, которые его задержали.